Lecce-Lazio, settore ospiti tutto esaurito al Via del Mare: i dettagli

Lecce-Lazio, sarà tutto esaurito il settore ospiti del Via del Mare per la sfida contro la formazione di D’Aversa

Cresce l’attesa per l’inizio della serie A, e i tifosi della Lazio non hanno voluto perder tempo e per la prima sfida in trasferta contro il Lecce di D’Aversa, hanno subito dimostrato il loro amore per il club. Nonostante il periodo di vacanza, i tifosi biancocelesti riempiranno tutto il settore ospiti del Via del Mare, i biglietti infatti sono andati esauriti nel giro di 20 minuti.