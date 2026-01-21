Leali Lazio, per il post Mandas c’è lui in pole: Fabiani tiene vivi i contatti

Leali Lazio, continua il corteggiamento del direttore sportivo di Claudio Lotito per il portiere di proprietà del Genoa! Ecco cosa filtra

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo anche sul fronte portieri. In casa biancoceleste si lavora su più tavoli, ma una direzione appare ormai definita: Nicola Leali è il nome in cima alla lista del direttore sportivo Angelo Fabiani per raccogliere l’eredità di Christos Mandas. Il portiere è infatti destinato a lasciare la Capitale a breve, con il Bournemouth pronto ad affondare il colpo salvo clamorose sorprese.

Calciomercato Lazio e l’uscita di Mandas: Premier League sempre più vicina

La cessione di Christos Mandas rappresenta uno snodo cruciale del mercato laziale. Il portiere greco, arrivato come investimento di prospettiva, ha attirato l’interesse della Premier League grazie a prestazioni solide e margini di crescita evidenti. Il Bournemouth è in pressing costante e l’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, garantendo alla Lazio una plusvalenza significativa.

Una partenza che obbliga Fabiani a intervenire rapidamente sul mercato, individuando un profilo affidabile, pronto e sostenibile dal punto di vista economico.

Leali Lazio, piano A per Fabiani

Il profilo di Nicola Leali, portiere classe 1993 attualmente di proprietà del Genoa, risponde perfettamente alle esigenze del club. Esperienza in Serie A, conoscenza del campionato e costi contenuti: sono questi i fattori che spingono la dirigenza a considerarlo una soluzione ideale.

Leali garantirebbe affidabilità immediata e una gestione serena della transizione post-Mandas. Inoltre, i rapporti tra Lazio e Genoa sono considerati buoni, elemento che potrebbe facilitare la trattativa e accelerare i tempi di chiusura.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti, con la Lazio pronta ad affondare il colpo non appena sarà definita l’uscita di Mandas. Il calciomercato della Lazio entra così in una fase decisiva, con la porta biancoceleste al centro delle attenzioni.

