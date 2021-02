Le statistiche del Bayern Monaco in Champions League, in vista della gara di andata degli Ottavi di Finale in programma domani sera allo Stadio Olimpico

Che il Bayern Monaco sulla carta sia una delle squadre favorite per la vittoria del trofeo, lo sappiamo tutti. Che alla Lazio servirà la partita perfetta per poter affrontare la gara di ritorno con la possibilità di passare il turno, anche. Ma ecco una carellata di statistiche per quanto riguarda la massima competizione europea della squadra allenata da Hans-Dieter Flick.

Di sei partite giocate, il Bayern Monaco ne ha vinte quattro, pareggiandone due senza quindi mai perdere. Diciotto i goal segnati: cinque di testa, tre di sinistro e nove di destro, il piede preferito di Robert Lewandoski. Per quanto riguarda invece la fase difensiva, la media dei goal subiti a partita si aggira attorno allo 0,8. Riuscirà Ciro Immobile ad andare a segno?