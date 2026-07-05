News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 5 luglio
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 5 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Mercato Lazio, rivoluzione tra i pali: dopo Provedel, spunta l’addio di Mandas
Mercato Lazio, non solo Provedel: anche Christos Mandas può salutare i biancocelesti in estate. Le ultime Il calciomercato della Lazio...
Piccoli Lazio, l’affare non tramonta: asse caldo con la Fiorentina per la formula
Piccoli Lazio, la trattativa continua: contatti con la Fiorentina per trovare l’accordo! Le ultime novità emerse Il calciomercato della Lazio...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...