Calciomercato Lazio: c’è l’occasione Kumbedi! E’ il rinforzo giusto per la difesa di Gattuso?

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste starebbe valutando il terzino del Wolfsburg Kumbedi. Le novità

La Lazio accelera le manovre per puntellare la corsia destra e guarda con decisione al panorama internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato svelate da FootMercato, il club biancoceleste avrebbe messo concretamente gli occhi su Saël Kumbedi, talentuoso terzino destro francese classe 2005. Il giocatore è attualmente di proprietà del Wolfsburg, ma la sua avventura in Germania sembra già arrivata ai titoli di coda.

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Il gioiello francese per la difesa della Lazio

Trasferitosi in Bundesliga dal Lione nel 2025, Kumbedi ha vissuto un’annata paradossale. Se da un lato il club tedesco è clamorosamente retrocesso in seconda divisione, dall’altro il giovane esterno ha dimostrato tutto il suo valore, collezionando ben 5 assist in 27 presenze. Nonostante la giovanissima età, il francese vanta già un bagaglio d’esperienza impressionante con oltre 100 presenze tra i professionisti, dettaglio che ha stregato gli scout biancocelesti.

La concorrenza internazionale e il derby con la Roma

La retrocessione del Wolfsburg ha inevitabilmente aperto le porte a una cessione a cifre vantaggiose, ma la strada per il club biancoceleste non è affatto in discesa. Sul ventunenne si è scatenata una vera e propria asta europea: oltre all’interesse di big come Porto e Feyenoord, e di una misteriosa squadra francese, si profila un accesissimo derby di mercato con la Roma, anch’essa a caccia di rinforzi in quella zona di campo.

La strategia di mercato per la difesa della Lazio

Il ragazzo ha già manifestato la chiara intenzione di lasciare la Germania per ripartire da un progetto ambizioso in un massimo campionato. La dirigenza laziale apprezza la sua duttilità e la propensione alla spinta offensiva, caratteristiche ideali per il gioco moderno. Nelle prossime settimane si capirà se l’affondo biancoceleste sarà decisivo per battere la concorrenza.