News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 5 giugno
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 5 giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
La Lazio prende l’attaccante dalla Premier: fa tutto Mendes
Con la protesta dei tifosi che si fa sempre più accesa, la Lazio si appoggia a Jorge Mendes per il...
Calciomercato Lazio, salta lo scambio Gila-Buongiorno: il motivo
Calciomercato Lazio, salta sul nascere lo scambio emerso giorni fa tra Gila e Buongiorno con il Napoli. Il motivo Il...
Chiesa è il giocatore perfetto per la Lazio! Avventura nella capitale dopo l’addio al Liverpool?
Federico Chiesa è in cerca di una possibilità per rilanciarsi dopo due stagioni da comprimario nella rosa dei Reeds. La...