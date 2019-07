Lazzari, Semplici: «Lazio scelta importante per la carriera»

Mister Semplici ha commentato l’arrivo di Lazzari alla Lazio, durante la prima conferenza stampa della stagione

Lazzari si è finalmente presentato al mondo Lazio. Oggi le visite mediche in Paideia, ieri l’incontro col gruppo ed inzaghi, il suo nuovo mister. Un’avventura, quella biancoceleste, che Semplici – allenatore della Spal – ha benedetto, durante la prima conferenza stampa stagionale: «Lazzari è cresciuto qua, è stato giusto dargli l’opportunità di andare a giocare alla Lazio che è una scelta importante per la sua carriera. Gli auguriamo le migliori cose perchè le merita. Umanamente può dispiacere, ma se i giocatori vanno a guadagnare di più e in piazze più importanti sono felice per loro. Con lui c’è stato un percorso veramente unico, perchè era l’ultimo giocatore di quelli presenti quando sono arrivato ed ha fatto tutto il percorso dalla C2 alla Serie A. Si è guadagnato questa possibilità perchè può fare grandi cose e ha ampi margini di miglioramento».

PETAGNA – «Se arriva un’opportunità irrinunciabile sia per lui che per la società la valuteremo, ma mi auguro possa rimanere e dare un contributo importante come l’anno passato. Se rimane però non deve rimanere scontento o con la testa da altre parti, chi è qui deve avere sempre delle motivazioni particolari».