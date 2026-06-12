Lazzari lascerà la Lazio! Il Monza ha fatto un sondaggio per l’esterno biancoceleste

Manuel Lazzari, laterale della Lazio, è pronto a lasciare la Capitale ad un anno dalla scadenza del suo contratto: il Monza ci pensa seriamente verso la prossima stagione

Il futuro di Manuel Lazzari sembra sempre più lontano dalla Lazio. L’esterno biancoceleste ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno e la sua posizione all’interno del progetto tecnico appare ormai in bilico. Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, il giocatore sarebbe destinato a lasciare la Capitale nel corso del mercato estivo, con la società pronta a valutare eventuali proposte in arrivo nelle prossime settimane.

La situazione contrattuale incide inevitabilmente sulle riflessioni del club. Con l’accordo in scadenza nel 2027, la Lazio dovrà decidere se provare a trattenere Lazzari oppure aprire alla cessione per evitare di ritrovarsi più avanti con margini ridotti. Al momento, la seconda ipotesi sembra quella più concreta, anche perché il giocatore potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza.

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Lazzari, il Monza neo-promosso fa un primo sondaggio

Nelle ultime ore si è mosso il Monza, tornato in Serie A e intenzionato a rinforzare la rosa con profili di esperienza. Il club brianzolo avrebbe effettuato un primo sondaggio per Lazzari, valutando la possibilità di inserirlo tra gli obiettivi per la fascia. Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma di un interesse da monitorare con attenzione.

Il profilo dell’esterno biancoceleste può essere interessante per una squadra che avrà bisogno di giocatori già abituati alla categoria. Lazzari conosce bene il campionato, ha accumulato esperienza in contesti diversi e può garantire corsa, ampiezza e affidabilità sulle corsie laterali.

Lazzari, il giocatore riflette sulle possibili offerte

La palla passerà anche al calciatore. Manuel Lazzari dovrà valutare le proposte che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, cercando una soluzione capace di garantirgli spazio e centralità. Il Monza ha fatto le prime valutazioni, ma non è escluso che altri club possano inserirsi qualora la Lazio decidesse di aprire in modo definitivo alla cessione.

Per l’esterno, l’eventuale addio rappresenterebbe una svolta importante dopo diverse stagioni in biancoceleste. La scelta dovrà tenere conto non solo dell’aspetto economico, ma anche del progetto tecnico e del ruolo che gli verrebbe garantito nella nuova squadra.

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Lazzari Lazio, una cessione che può aprire nuovi scenari

L’uscita di Lazzari permetterebbe alla Lazio di liberare spazio nella rosa e, eventualmente, di intervenire sul mercato con profili più in linea con le nuove esigenze tecniche. La società biancoceleste sta valutando più situazioni in uscita e quella dell’esterno rientra tra i dossier da seguire con maggiore attenzione.

Il Monza osserva, Lazzari riflette e la Lazio attende sviluppi. Il mercato è appena entrato nel vivo, ma la sensazione è che il futuro dell’esterno possa essere lontano da Formello.