Lazio, Zoff: «Caos tamponi? In Italia serve maggiore chiarezza sulle regole»

Dino Zoff ha commentato la vicenda tamponi in casa Lazio

Lo storico portiere della Nazionale italiana, con un trascorso anche in biancoceleste, Dino Zoff, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb, relativamente al caso tamponi in cui è coinvolta la Lazio: «Il caso tamponi? Leggo le stesse cose che leggete voi sui giornali. Credo che in Italia le regole dovrebbero essere più chiare e precise. Serve sempre grande chiarezza».

Un commento poi sul campionato: «La favorita per lo scudetto? È un anno particolare, prima di Natale difficile fare dei pronostici. La Juve è la squadra da battere, ma dopo 9 titoli la situazione può cambiare. È un campionato anomalo e tutto da giocare».