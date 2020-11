Lazio, ancora fuori causa Leiva ed Escalante: chance Cataldi dalla panchina?

Danilo Cataldi è tornato a calcare il rettangolo verde, e domani in Russia sarà l’alternativa a Parolo, nella gara tra Lazio e Zenit

Marco Parolo dovrebbe partire dal primo minuto in cabina di regia in Zenit-Lazio. Complice l’assenza di Lucas Leiva ed anche l’infortunio di Gonzalo Escalante, con Milinkovic e Akpa Akpro dovrebbe esserci il centrocampista di Gallarate.

Infatti, Danilo Cataldi non ha i novanta minuti nelle gambe e dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa della sfida del gruppo F in programma a San Pietroburgo alle ore 18.55 italiane. Cataldi, entrato a Torino molto bene domenica, sarà una risorsa importante per il tecnico Simone Inzaghi.