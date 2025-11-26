Lazio, Zazzaroni non ha dubbi: «Lotito vende? A lui piace essere bersaglio. Io ho una idea molto chiara sulle mosse del presidente»

Lazio, Zazzaroni non ha dubbi sul futuro del club biancoceleste e conferma la possibilità di una cessione nel prossimo futuro

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente Claudio Lotito riguardo a una possibile cessione della Lazio. Il noto giornalista sportivo ha voluto chiarire il senso delle parole del numero uno biancoceleste, sottolineando come al momento non esistano le condizioni per un passaggio di proprietà.

«Lotito ha fissato il prezzo? No, non si tratta di un prezzo fisso, ma solo di una valutazione. Si parla di cifre importanti: hanno pagato 1,2 miliardi il Milan, con tutto il rispetto per la Lazio… Lotito venderà quando lo riterrà opportuno, ma a lui piace essere bersaglio. Ha creato una rottura enorme con la tifoseria, ma io non voglio fare sponda affinché venda», ha dichiarato Zazzaroni.

Le parole del giornalista evidenziano come il presidente della Lazio non abbia ancora intenzione di cedere il club, nonostante le continue voci di mercato. Zazzaroni ha aggiunto: «Qui non ci sono le condizioni per vendere. Tuttavia, sono convinto che un giorno la volontà di passare la mano ci sarà e non credo che i tempi saranno lunghi. Lotito deciderà di cedere il club, ma certamente non per 850 milioni: una cifra simile non la offre nessuno».

Il dibattito sulla possibile vendita della Lazio tiene banco ormai da tempo, soprattutto tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Lotito, dal canto suo, ha spesso ribadito come il club abbia un valore significativo e come ogni decisione riguardante la cessione debba essere presa con la massima attenzione. Il presidente ha anche sottolineato il forte legame con la squadra e con la città, elementi che rendono una vendita complessa sotto vari punti di vista.

Zazzaroni ha poi fatto notare come il ruolo del presidente sia stato spesso al centro di polemiche, creando divisioni tra la società e la tifoseria della Lazio. Nonostante ciò, il giornalista ha invitato a non forzare la mano: la decisione finale spetta solo a Lotito e arriverà nei tempi stabiliti dal numero uno biancoceleste.

In definitiva, la situazione della Lazio resta delicata ma stabile: non ci sono trattative in corso e il presidente continua a gestire il club con autonomia, determinato a non cedere sotto pressioni esterne. Il dibattito sui possibili acquirenti e sulle cifre rimane aperto, ma ogni speculazione dovrà fare i conti con la volontà del patron. Per i tifosi, dunque, la parola d’ordine resta pazienza: la storia della Lazio è segnata da momenti di passione e di attesa, e quello attuale è uno di questi.