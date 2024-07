Lazio Women, UFFICIALE D’Auria, arriva dalla Juve: il comunicato

Lazio Women, ufficiale il trasferimento di Federica D’Auria dalla Juventus: il comunicato della società biancoceleste

Nuovo rinforzo per la Lazio Women: dalla Juve arriva in prestito Federica D’Auria. Di seguito il comunicato del club.

«La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Federica D`Auria dall’ F.C. Juventus. Difensore classe 2003, D`Auria cresce nelle giovanili della Juventus prima di esordire in prima squadra in Coppa Italia nel gennaio 2023. Nell`ultima stagione, D`Auria ha vestito, in prestito, la maglia del Cesena divenendo una delle migliori interpreti dello scorso campionato. Benvenuta Federica!».