Lazio Women, Santoro a Bartoli: «Lo stile non si può comprare» – FOTO

Il derby tra Roma e Lazio Women continua fuori dal campo: ecco la replica di Martina Santoro a Elisa Bartoli

Il derby tra Roma e Lazio Women continua fuori dal campo. Infatti Elisa Bartoli, capitano delle giallorosse, al termine del match ha trovato la macchina rigata. La giocatrice ha accusato alcuni tifosi biancocelesti e ha tra l’altro augurato la B alle rivali concittadine.

Nel pomeriggio è arrivata prontamente la risposta di Martina Santoro, capitano laziale, che sempre attraverso Instagram, non le ha certo mandate a dire:

«Ho avuto modo di leggere quanto scritto da Elisa Bartoli in merito alle vicende ‘extra calcio’ accadute ieri nel post partita. Innanzitutto ci tengo a dire che sono molto dispiaciuta, sono cose che non dovrebbero succedere, atti di vandalismo da condannare senza deroga. Allo stesso tempo, però, ritengo sia necessario fare chiarezza su alcuni punti: le persone lì presenti erano e sono genitori, parenti, amici intimi, gente che conosce il sacrificio, lo sforzo e, di conseguenza, il valore delle cose. Nessuno di loro sarebbe in grado di macchiarsi di un tale gesto, pertanto, nessuno di loro merita di essere additato e giudicato senza prova alcuna».

Insomma, un botta e risposta tipico della stracittadina. Non resta che attendere quello che succederà e che accadrà.