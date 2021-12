Bartoli: «Romanisti unici e straordinari, sul derby e secondo posto..»

Al termine del derby tra la Roma e la Lazio Women, Elisa Bartoli è intervenuta ai microfoni ufficiali del club giallorosso

PARTITA – «I derby sono sempre partite difficili non contano i punti in classifica e oggi si è visto, un 3-2 sofferto, abbiamo sbagliato tanti gol, non abbiamo giocato benissimo ma l’importante è aver portato la vittoria a casa davanti ad un pubblico meraviglioso»

SENSAZIONI DEL DERBY – «Fino a questa mattina non sapevo avrei potuto esserci o no, quindi è stato tutto una rincorsa. 21 giorni ferma a casa a causa del covid e non pensavo che sarei stata qui oggi in panchina, quindi figuriamoci di entrare negli ultimi 10 minuti»

TIFOSI – «Un pubblico meraviglioso, che ha fatto venire i brividi dal primo minuto fino al 94’posso solo ringraziare. Roma è speciale, unica è fatta di cuore e oggi ce l’hanno dimostrato»

SECONDO POSTO – «La prima volta che finiamo il girone d’andata come seconde in 4 anni e questo ci deve dare la forza, il coraggio e la spinta di continuare, di crederci, perchè se non ci credi non arrivi. Dobbiamo unirci ancora di più insieme per far si di poterci arrivare anche a fine anno»