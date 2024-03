Lazio Women, parla Grassadonia: «Abbiamo vinto una partita difficile, ma questa cosa non mi è piaciuta»

Lazio Women, il tecnico biancoceleste commenta la partita delle sue ragazze di oggi contro il Bologna. Le sue parole

Al termine della partita vinta contro il Bologna, ai microfoni di Be.Pi . Tv ha parlato il tecnico della Lazio Women Grassadonia il quale a caldo rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Abbiamo vinto, ma abbiamo incontrato delle difficoltà nel primo tempo contro una squadra molto molto chiusa che ci aspettava. Difendevano con un muro di 6-3-1. Sicuramente non siamo stati bravi perché ci siamo adagiati al loro ritmo che era molto molto basso e avremmo dovuto alzarlo e fare cose diverse. Il secondo tempo abbiamo avuto completamente un altro approccio e mi dispiace non aver capitalizzato perché era una partita che sarebbe dovuta finire con un risultato diverso per quanto creato, invece dal 3 a 0 possibile ci siamo trovati sull’1-2 soffrendo ancora tanto. Da questo punto di vista sappiamo che dobbiamo lavorare molto perché non riusciamo a capitalizzare quanto creiamo e non possiamo rischiare partite già chiuse

Quello che dovevamo fare nel primo tempo era cercare la posizione giusta, siamo stati passivi e lo abbiamo analizzato a fine primo tempo. Non abbiamo mai alzato il ritmo dando la possibilità a loro di chiudersi sistematicamente, adagiandoci sul loro ritmo gara. Al di là dell’inserimento di Adami c’è stato un ritmo diverso, ci siamo svegliati e abbiamo cominciato a fare quello che dovevamo