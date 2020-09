Lazio Women, Palombi: «Siamo pronte a prenderci la Serie A!»

Le parole di Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, sulla stagione in corso e sugli obiettivi di questo campionato

La stagione è già iniziata e la squadra è stata ufficialmente presentata: la Lazio Women è pronta per completare il percorso iniziato lo scorso anno e raggiungere il salto di categoria. Tra le ragazze di mister Seleman c’è anche Claudia Palombi che, in qualità di attaccante, è intervenuta sulle frequenze di Lazio Style Radio:

«La presentazione di ieri è stata importante e ha rappresentato per noi una giornata bellissima. Il presidente Lotito e il direttore Bianchessi ci hanno dato la giusta carica. Siamo pronte a riprenderci quello che non abbiamo potuto prenderci sul campo lo scorso anno. Sappiamo di essere la squadra da battere, ma voliamo basso. Lo scorso anno ci ha penalizzato un algoritmo. Siamo determinate. Sono arrivate ragazze nuove anche dall’estero, assolute giocatrici di spessore. Domani con le ragazze del Cittadella sarà una gara ostica, hanno ribaltato il risultato con il Chievo nella scorsa giornata. Tuttavia siamo determinate. Non possiamo sbagliare nulla quest’anno».