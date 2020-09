Lazio Women, la presentazione della squadra per la stagione 2020/21 FT

Lazio Women, alla Rinascente la presentazione alla stampa della squadra e dello staff tecnico: presenti Lotito e Bianchessi

La Lazio Women si presenta alla stampa, nella magica cornice della terrazza della Rinascente. Un evento per conoscere la squadra di mister Seleman, il team rinnovato e lo staff per la stagione 2020/2021 del campionato di Serie B. Nonostante la beffa dell’algoritmo, che ha impedito alle ragazze biancocelesti il salto di categoria, l’entusiasmo è lo stesso così come la voglia di compiere il grande passo verso la Serie A.

A presenziare all’evento il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, e il direttore sportivo della S.S. Lazio Women e responsabile del Settore Giovanile, Mauro Bianchessi.

*In aggiornamento