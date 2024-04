Lazio Women, Kuenrath: «Ci siamo distratte inizialmente ma siamo riuscite...»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste commenta la partita vinta contro il Tavagnacco e rilascia queste dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di LSC al termine della partita vinta dalla Lazio Women con il Tavagnacco, Kuenrath commenta cosi il successo a caldo rilasciando queste parole

PAROLE – Ogni partita per noi è molto importante, questa come le altre cinque che abbiamo davanti. Tutta la stagione siamo cresciute insieme, abbiamo lottato settimana per settimana sempre lavorando duramente. Abbiamo visto che ne vale la pena

Abbiamo una squadra molto competitiva, c’è chi gioca di più c’è chi gioca di meno ma ogni singola giocatrice è importante allo stesso modo. Chi entra deve farsi trovare pronta

Abbiamo dormito un attimo, ma ci siamo riprese subito col 2 a 1. Abbiamo avuto diverse occasioni e abbiamo fatto diversi gol, anche molto importanti per la differenza reti che abbiamo accorciato