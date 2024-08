Lazio Women, l’esordio della squadra di Grassadonia è da brividi visto che il primo match sarà il derby: ecco dove si può vedere

La stagione ufficiale ormai è alle porte, e non lo sarà solo per la Lazio di Baroni ma anche per la squadra femminile di Grassadonia. Le ragazze biancocelesti esordiranno il 30 agosto con la Roma e il match inizierà alle 21.05 e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Rai Sport e Rai Play.