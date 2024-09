Lazio Women, Connolly: «Affronteremo una partita davvero difficile. Dobbiamo concentrarci solo su noi stesse». Le parole della giocatrice

Megan Connolly, alla vigilia di Lazio Women – Juventus, ha rilasciato un’intervista nel match program. Queste le parole della biancoceleste:

PAROLE– «Stiamo abbastanza bene. Siamo reduci da due partite difficili nelle quali abbiamo giocato un buon calcio. Possiamo ancora migliorare molto come collettivo ed è quello che proviamo a fare ogni giorno. Non vedo l’ora di scendere in campo. In questa settimana la squadra si è allenata molto bene »

JUVE– «Affronteremo una partita davvero difficile. Ho visto le loro prime due uscite, sono una squadra forte che gioca bene e con ottime calciatrici. In ogni caso, penso che dobbiamo concentrarci solo su noi stesse, su ciò che possiamo fare e su come neutralizzare i loro attacchi cercando anche di creare occasioni da gol».