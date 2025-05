Lazio Women, la classifica definitiva e completa della stagione 2024/25: ritorno in Serie A da big per le biancocelesti – FOTO

Condividi via email

Lazio Women, la classifica ufficiale e i verdetti del campionato femminile: ecco come si è conclusa la stagione di Serie A

Lazio Women, la classifica parla da sé. Grassadonia ha svolto un lavoro incredibile per la rosa biancoceleste che, in un anno, è passata da essere una squadra di Serie B a diventare un’agguerritissima concorrente in Serie A.

A dimostrarlo è stata la poule salvezza affrontata con semplicità dalle capitoline che il prossimo anno faranno di tutto per salire ai vertici della classifica. Termina quindi il campionato che condanna la Sampdoria alla retrocessione e assegna il titolo alla Juventus. Genoa ufficialmente promosso in Serie A.