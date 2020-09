Lazio, visite mediche per Momo Fares FOTO e VIDEO

Mattinata di visite mediche per l’esterno sinistro Mohamed Fares in arrivo alla Lazio dalla Spal.

Il giorno di Mohamed Fares è arrivato. Mattinata di visite mediche presso la clinica Paideia per il franco-algerino 24enne, arrivato alla Lazio dalla Spal per circa 8,5 milioni di euro più bonus. L’esterno sinistro era già stato avvistato a Roma una settimana fa dopo una cena in centro, ma ha dovuto attendere più di una settimana prima sottoporsi ai test di rito per delle questioni burocratiche (il rispetto dell’indice di liquidità). Nel pomeriggio firmerà il nuovo contratto con la Lazio nel centro sportivo di Formello.