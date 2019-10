Lazio, il vincitore del Superenalotto: «Ho pensato di compare il club»

La sua indentità non è stata resa pubblica, ma un vincitore del Superenalotto in passato ha pensato di acquistare la Lazio

Un colpo di fortuna che avrebbe potuto cambiare la sorte anche della Lazio. Nel corso del programma “ItaliaSì”, in onda su Rai 1, è stato intervistato il vincitore di un’edizione passata del Superenalotto. L’uomo, capace di azzeccare la sestina vincente (35 milioni di euro), ha pensato di voler acquistare il club biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni: «Stavo per comprare la Lazio. Anzi, volevo comprare la Lazio». Alla fine però scelse una strada diversa, preferendo spendere la propria fortuna per la fecondazione assistita e donare un figlio a sua moglie 51enne. Un lieto fine dunque c’è stato, le Aquile si possono sempre seguire nelle vesti di semplice tifoso.

