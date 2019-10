Lazio, Mattia Immobile è già un piccolo aquilotto – FOTO

Il piccolo Mattia, l’ultimo figlio di Immobile, immortalato dalla bella Jessica con una tutina celeste e la scritta «Io tifo Lazio»

Si sa, la Lazio si tramanda «di Padre in Figlio». È questo il caso anche del piccolissimo Mattia, l’ultimo arrivato in casa Immobile. La bella Jessica lo ha immortalato in una foto su Instagram, con una bella tutina celeste che lascia davvero pochi dubbi: «Io tifo Lazio», recita la scritta stampata con un bel cuore biancoceleste. Dopo l’esordio sugli spalti dell’Olimpico, il bimbo è ufficialmente il primo tifoso del suo papà e della Lazio.