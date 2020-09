Lazio, ieri vertice a Formello Tare-Raiola: si sblocca l’operazione Fares

Secondo Il Messaggero ieri a Formello il ds della Lazio, Tare, ha incontrato Mino Raiola, procuratore di Fares.

Sbloccato a Formello. Finalmente Fares può indossare la maglia della Lazio. Era stato avvistato martedì notte in un noto ristorante del centro, ieri era col team Raiola nel quartier generale della Lazio. C’erano ancora ostacoli con la Spal sui metodi di pagamento (gli 8,5 milioni oltre gli 1,5 di bonus), ora è davvero tutto fatto. Alleluja e avanti il prossimo. Fra oggi e domani sosterrà le visite mediche, Momo. Poi toccherà a Muriqi, che è ancora in Turchia. Inzaghi non vede l’ora di sistemare una volta per tutte la fascia sinistra e d’aggiungere i 194 centimetri di Muriqi alla sua squadra. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.