Lazio Verona, le ultime dallo Sporting Center Paradiso di Peschiera

Il Verona si prepara in vista della trasferta di domani sera contro la Lazio: le ultime dal campo di allenamento di Peschiera

L’Hellas Verona si è allenato questa mattina per preparare il recupero di campionato contro la Lazio.

Alla vigilia della partita, Juric ha incentrato il lavoro sul piano tattico nonostante si sia dovuto scontrare contro alcune assenze: dopo aver constatato l’assenza di Amrabat per squalifica, gli scaligeri dovranno fare a meno anche di Badu. Per questo il mister è stato costretto a provare Pessina accanto a Veloso in mediana. In attacco è avanti Verre rispetto a Stepinki e Pazzini, mentre Borini è stato provato come ala.