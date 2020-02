Milan Verona, Amrabat viene espulso: salterà la Lazio

A San Siro il Milan ha pareggiato contro l’Hellas. Durante la partita Amrabat prende il cartellino rosso e quindi salterà la Lazio

Mercoledì la Lazio affronterà l’Hellas Verona nel recupero della 17^giornata della Serie A.

Oggi gli scaligeri hanno affrontato il Milan a San Siro e hanno pareggiato 1-1, giocando comunque una buona gara. Durante la partita i veronesi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Amrabat. Il marocchino, conquistando il cartellino rosso, salterà la gara dell’Olimpico contro i biancocelesti. Buona notizia per la squadra di Inzaghi che non dovrà affrontare una delle pedine più importanti di Juric.