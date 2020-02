Lazio Verona, Badu non ce la fa a recuperare

Emmanel Badu non riuscirà a partire con i compagni verso Roma perchè ancora infortunato: salterà il recupero con la Lazio

Si era rimediato una ferita lacero-contusa nei giorni scorsi, il centrocampista dell’Hellas, e si pensava potesse recuperare ma così non è stato: Badu salterà il recupero di campionato contro la Lazio.

Come riporta TuttomercatoWeb.com, il giocatore non sarà agli ordini di Juric per la partita di domani a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fuori anche per il match di questo weekend contro il Milan.