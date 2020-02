Lazio Verona, l’aquila biancoceleste illumina l’Olimpico

Lazio Verona, la Curva Nord ha organizzato un’altra coreografia mozzafiato che ha illuminato tutto lo Stadio Olimpico

Non c’è storia, la Curva Nord vince sempre! Al momento delle formazioni i tifosi biancocelesti hanno acceso tutte le luci e hanno creato una grande aquila che vola fiera sulle teste di chi vive grandi emozioni con la Lazio sul petto. Un’altra opera d’arte che la Curva Nord ha creato per portare i suoi ragazzi a un’altra vittoria. Perché insieme si può, sempre! Solo tanti complimenti per la Nord. Grandi ragazzi!