Lazio-Verona, definita la telecronaca e il commento tecnico del match

Lazio Verona, a pochi giorni della partita casalinga con la squadra di Baroni ecco chi saranno coloro che commenteranno il match

Ormai ci siamo l’attesa è finita, sabato la Lazio torna in campo per la sfida interna contro il Verona di Baroni. In occasione di Lazio Verona, Dazn e Sky hanno stabilito coloro che commenteranno il match, per quanto riguarda Dazn saranno Mancini-Bazzani mentre Sky Riccardo Gentile e Luca Marchegiani