Lazio Verona, sarà Abisso l’arbitro del match: i precedenti

Lazio-Verona, sarà Abisso l’arbitro del match per la gara dell’Olimpico in programma mercoledì 5 febbraio, alle 20.45

Lazio-Verona è la gara di recupero valida per la 17^ giornata di Serie A. A dirigere il match dell’Olimpico, in programma per mercoledì sera alle 20.45, sarà Rosario Abisso della sezione di Tivoli. Come si legge sul sito dell’A.I.A. a coadiuvare il lavoro del direttore di gara, ci saranno gli assistenti Cecconi e Baccini e il IV Uomo Manganiello. Pairetto e Fiorito, invece, saranno i responsabili VAR ed AVAR.

PRECDENTI – Bilancio positivo con Abisso. Di 7 incroci, 4 sono le vittorie collezionate, 2 i pareggi e una sola sconfitta.