Lazio, ventesimo risultato utile: mai tanti punti dopo 25 giornate

La Lazio vince anche contro il Genoa a conquista il ventesimo risultato utile: mai tanti punti dopo 25 giornate

Una campo duro come quello di Marassi, l’impronta di Nicola, la presenza di un ex come Pandev: c’era tutto affinchè questa partita confermasse il Genoa come la bestia nera della Lazio. Ma questa stagione sembra fatta proprio per riscrivere le leggi della Cabala, infrangere tabù e cancellare vecchi miti. E così, la trasferta rossoblu si è conclusa con la corsa dei biancocelesti, mano nella mano, sotto al settore ospiti per festeggiare un’altra vittoria. Marusic, Immobile e Cataldi hanno consegnato ad Inzaghi i tre punti e ai tifosi la consapevolazza di poter vivere un sogno.

Sì, perchè quello maturato oggi è il ventesimo risultato utile e – come riporta la pagina di statistiche Lazio Page – la Lazio non aveva mai totalizzato tanti punti, dopo 25 giornate (considerando 3 punti a vittoria nelle stagioni 1972/73 e 1973/74).

Di seguito il dato: