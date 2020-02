Genoa Lazio, Marusic: «Siamo una grande squadra, tanta compattezza e motivazione»

Al termine di una partita molto sofferta, è intervenuto Marusic ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria.

Grande prova della Lazio che, pur soffrendo, porta a casa tre punti pesantissimi da Genova. Protagonista della partita Adam Marusic, in gol dopo due minuti, che al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte ed è stato importante segnare dopo due minuti. La prima mezz’ora abbiamo giocato bene, poi è cresciuto il Genoa. L’importante, però, è aver portato a casa i tre punti. Mi sento molto meglio sul piano fisico, posso giocare su entrambe le fasce e sono a disposizione del mister.

Ogni calciatore vuole giocare, ora sono reduce da tre gare da titolare e devo continuare su questa strada. Abbiamo dimostrato che siamo una famiglia: Vavro oggi ha giocato una grande partita e non era facile per lui. Gli abbiamo detto che doveva scendere in campo con tranquillità e fiducia, è riuscito a portare a termine una grande prova.

In occasione del mio gol, ho ricevuto la palla da Caicedo e poi sono andato avanti nonostante l’opposizione di due avversari. Sono arrivato davanti alla porta ed ho calciato. Siamo una grande squadra, ogni membro del gruppo è pronto a giocare. Giochiamo con compattezza e grande motivazione, dobbiamo continuare a mettere in mostra questa voglia».