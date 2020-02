Lazio, finalmente Cataldi: arriva il primo gol in campionato

Lazio, vittoria sofferta ma meritata. Danilo Cataldi si sblocca in campionato con una grandissima punizione

La Lazio non sa più perdere. Battuto anche il Genoa per 3-2 grazie ai gol di Marusic, Immobile e Cataldi. Proprio il centrocampista romano, entrato ad inizio secondo tempo al posto di Leiva, ha segnato quest’oggi il suo primo gol in campionato. Il numero 32 è stato autore di una bellissima punizione che è terminata sotto all’incrocio.

Per Danilo Cataldi non è la prima volta segnare questo genere di gol. Infatti tutti i tifosi biancocelesti hanno ancora a mente il suo strepitoso calcio piazzato che a Riyadh ha chiuso definitivamente il match contro la Juventus, regalando alla società capitolina la supercoppa italiana.