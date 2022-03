Lazio Venezia, probabili formazioni: problemi in difesa per Sarri

Lazio-Venezia, le probabili formazioni: Sarri deve rimaneggiare la difesa; Felipe Anderson ancora in coppia con Zaccagni

Un arco senza frecce. Tra infortuni e squalifiche, Sarri deve rivedere la difesa. Contro il Venezia, andrà in scena una linea inedita: Marusic è stato fermato dal Giudice Sportivo, Lazzari sta smaltendo l’infortunio e Radu ha un fastido al tallone, toccherà quindi a Patric e Hysaj agire sulle corsie. In mezzo al campo ci sarà ancora Leiva in cabina di regia, mentre la coppia Felipe Anderson-Zaccagni si muoverà alle spalle di Immobile. Di seguito, le probabili formazioni di Lazio-Venezia:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Fiordilino; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti