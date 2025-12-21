News
Lazio, quali sono le valutazioni dopo l’ennesimo pareggio che complica la classifica
Lazio, emergenza e poche idee: all’Olimpico solo 0-0 contro la Cremonese
Una Lazio in piena emergenza si ferma sullo 0-0 contro una Cremonese ordinata e attenta allo stadio Olimpico. Il pareggio fotografa una serata complicata per la Lazio, condizionata da ben otto assenze che hanno ridotto le rotazioni e tolto qualità soprattutto negli ultimi trenta metri. La squadra di Maurizio Sarri ha mantenuto il controllo del match dal punto di vista difensivo, concedendo pochissimo agli avversari, ma sul piano offensivo ha faticato enormemente a creare occasioni nitide da gol.
La Lazio ha provato a manovrare con pazienza, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti centrali, ma la Cremonese ha chiuso bene gli spazi, costringendo i biancocelesti a soluzioni prevedibili. Castellanos è rimasto spesso isolato, mentre Pedro e Cancellieri non sono riusciti a dare quella scintilla necessaria per rompere l’equilibrio. Il risultato è stato un possesso palla sterile, con poche conclusioni realmente pericolose.
Sul fronte delle prestazioni individuali, i principali quotidiani hanno premiato soprattutto il reparto difensivo della Lazio. Provedel ha vissuto una serata tranquilla, mentre Marusic e Romagnoli si sono distinti per affidabilità. Buona anche la prova di Cataldi, ordinato in regia, e di Guendouzi, sempre generoso in fase di interdizione. Meno convincenti, invece, Vecino e il tridente offensivo, che non ha inciso come ci si aspettava.
I cambi operati da Sarri non hanno modificato l’inerzia della gara, anche se Noslin ha portato un minimo di vivacità nel finale. Nel complesso, i voti assegnati da Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Repubblica raccontano una Lazio sufficiente ma lontana dagli standard abituali.
Il pareggio lascia qualche rimpianto, ma considerando l’emergenza, la Lazio può almeno consolarsi con una solidità difensiva ritrovata. Ora servirà recuperare uomini e brillantezza per tornare a vincere.
