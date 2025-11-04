Lazio unita? Sentite cosa ha detto Rambaudi sulla situazione attuale dei biancocelesti dopo l'ultimo match - Lazio News 24

Roberto Rambaudi commenta la Lazio: «Squadra unita, strada giusta per la crescita»

Roberto Rambaudi, ex calciatore e noto commentatore sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radiosei in cui ha analizzato la recente prestazione della Lazio nella Serie A 2025/2026, in particolare dopo la vittoria convincente sul Cagliari. Le parole dell’ex centrocampista offrono uno sguardo approfondito sulla crescita della squadra guidata dal tecnico biancoceleste e sulle potenzialità di alcuni giocatori chiave.

«Lo avevamo già detto che gli esterni sarebbero stati determinanti e così è stato», ha esordito Rambaudi, sottolineando come la struttura offensiva della Lazio stia funzionando grazie all’unità di intenti e alla coesione del gruppo. «Questa è una squadra che gioca con un gruppo sano, che sa cosa fare in campo. Ovviamente c’è ancora da lavorare, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. La classifica è positiva e la squadra può ancora superare qualche avversario, perché ci sono dei valori tecnici importanti in questa rosa», ha aggiunto, evidenziando come il team abbia margini di crescita concreti in questo campionato italiano competitivo.

Rambaudi si è poi soffermato su alcuni giocatori: «Dia si è visto poco e ha commesso qualche errore, ma non gli do l’insufficienza. Ha lavorato per la squadra, è generoso e non va additato come colpevole. Sicuramente ha dei limiti, ma il contributo che dà in termini di sacrificio è importante. Isaksen, invece, ha tutte le qualità per emergere con più coraggio, continuità e giocate di qualità. Deve migliorare, ma il potenziale c’è».

Non sono mancati i commenti sul centrocampo della Lazio. «Cataldi è fondamentale per l’equilibrio difensivo e, in coppia con Rovella, potrebbe creare una sinergia perfetta, considerando anche la capacità di quest’ultimo di impostare filtranti di qualità», ha spiegato Rambaudi. Sul fronte di Guendouzi, invece, l’ex giocatore ha espresso un giudizio più critico: «In questo momento sta dando troppo poco. Fa il compitino, da lui mi aspetto di più in termini di personalità e impatto sul gioco».

In chiusura, Rambaudi ha ribadito il concetto di crescita collettiva: «La Lazio sta costruendo qualcosa di importante, con una squadra compatta e un gruppo di giocatori che conosce bene i propri ruoli. Se continueranno così, ci saranno molte soddisfazioni sia per la squadra sia per i tifosi».

Il commento di Rambaudi evidenzia come la Lazio, nonostante alcune criticità individuali, stia consolidando una filosofia di gioco chiara e una compattezza che potrebbero fare la differenza nella corsa al vertice della Serie A.

