Lazio, contro la Sampdoria è l’undicesima vittoria di fila

Con il 5-1 ai danni della Sampdoria, la Lazio conquista l’undicesima vittoria consecutiva: raggiunge la Roma di Spalletti

La Lazio non sa fermarsi: contro la Sampdoria vince e convince, raggiungendo l’undicesima vittoria consecutiva prolungando la propria striscia positiva.

I biancocelesti meritano di stare dove sono ora, per il gioco espresso e per la compattezza espressa in campo ed infatti al momento nessuno sa tenergli testa. La squadra di Inzaghi mette a segno l’ennesima vittoria e raggiunge il record conquistato dalla Roma di Spalletti nella stagione 2005/06. La Lazio vince e vola verso la vetta della classifica: non si possono imporre limiti a questa squadra, perchè verranno distrutti.