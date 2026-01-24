Lazio Under 14 Regionali Eccellenza, goleada contro la Pro Roma Calcio: finisce 7-0

Lazio Under 14 Regionali Eccellenza protagonisti di un sabato perfetto: i biancocelesti superano nettamente la Pro Roma Calcio

Giornata estremamente positiva per le aquile di Edoardo Ragaini, allenatore della Lazio Under 14, che travolgono i pari età della Pro Roma Calcio con un netto 7-0 nella sfida casalinga disputata al Green Club. Un match mai realmente in discussione, indirizzato sin dalle prime battute grazie alla superiorità tecnica, atletica e mentale mostrata dai biancocelesti classe 2012.

La Lazio Under 14 Regionali Eccellenza parte forte e prende subito il controllo del gioco. Il vantaggio arriva al 14’, quando Epure, centrocampista arrivato dalla Lodigiani, trova il primo gol con l’aquila sul petto, sbloccando la gara e dando il via alla goleada. Alla mezz’ora è Carlopio, attaccante rapido e incisivo negli spazi, a firmare il raddoppio, premiando una manovra offensiva fluida e ben organizzata.

Prima dell’intervallo, i ragazzi di Ragaini chiudono virtualmente il match. A salire in cattedra sono Nicolas Mazzei, elemento offensivo dotato di grande senso del gol, e D’Aniello, centrocampista dinamico e bravo negli inserimenti, che mettono la firma su un primo tempo a senso unico. La Pro Roma Calcio fatica a contenere la pressione costante dei biancocelesti e va negli spogliatoi sotto di quattro reti.

Lazio Under 14 Regionali Eccellenza, ripresa in controllo e spazio ai giovani

Nella ripresa la musica non cambia. La Lazio Under 14 Regionali Eccellenza continua a spingere e dilaga con Ascenzi, esterno offensivo capace di creare superiorità numerica, e con Nunnari, autore di una doppietta che certifica una prestazione collettiva di alto livello. Da sottolineare anche l’esordio sotto età del difensore classe 2013 Gabriele Ciamberlano, promosso dall’Under 13 Pro guidata da Matteo Grassi, segnale della continuità e della fiducia nel lavoro del settore giovanile.

Al triplice fischio il risultato è inequivocabile: 7-0. Le aquile di Edoardo Ragaini centrano la quinta vittoria consecutiva, difendono il secondo posto in classifica e confermano l’ottimo momento nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, mostrando crescita, identità e profondità di rosa.

