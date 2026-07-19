Cercasi profilo per l’attacco! Kennedy in pole position: gli ultimi aggiornamenti

La Lazio è impegnata sul fronte mercato, occhi puntati sul reparto avanzato! John Kennedy nome in auge

La Lazio ha deciso di imprimere una svolta significativa al proprio mercato estivo, focalizzando le proprie attenzioni su John Kennedy, talentuoso attaccante brasiliano classe 2002 in forza al Fluminense. Il club biancoceleste, alla ricerca di un profilo dinamico e tecnico per completare il reparto avanzato a disposizione di Gennaro Gattuso, ha individuato nel ragazzo il rinforzo ideale per dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

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La trattativa per John Kennedy entra nel vivo

Nonostante l’interesse concreto della Lazio, la strada per arrivare al giovane talento non è priva di ostacoli. I contatti tra le parti sono già stati avviati e la società di Claudio Lotito starebbe valutando di presentare un’offerta ufficiale. La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma il clima resta di cauto ottimismo, con il giocatore che non intende forzare la mano col club brasiliano, grato per il percorso di crescita intrapreso a Rio de Janeiro.

John Kennedy preferito a Piccoli e Pinamonti

L’affondo su John Kennedy segna un netto cambio di direzione nelle strategie di mercato dei biancocelesti. Come sottolineato da Il Messaggero, il club ha infatti deciso di defilarsi definitivamente dai profili di Roberto Piccoli e Pinamonti, i quali non rientrerebbero più nei piani immediati della dirigenza. La scelta di puntare sul brasiliano risponde alla necessità di inserire un elemento dalle caratteristiche uniche, capace di agire come terminale offensivo ma anche di svariare su tutto il fronte d’attacco.