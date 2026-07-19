Cala il sipario sull’estate al Lazio Summer Camp 2026: tutti i dettagli di un mese indimenticabile

Termina dopo quattro settimane di attività il Lazio Summer Camp 2026: tanti ragazzi protagonisti tra allenamenti e iniziative speciali

Si chiude l’estate a tinte biancocelesti. Con il triplice fischio sui Lazio Summer Camp 2026, termina un mese intenso iniziato il 22 giugno e concluso il 18 luglio, scandito da calcio, formazione, inclusione, amicizia e passione per i colori della Lazio.

Sono stati 4 i camp organizzati tra il Green Club di Roma, Rieti e lo stadio Manlio Scopigno, Cascia e il Salaria Sport Village di Roma. Un percorso che ha coinvolto tantissimi ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni, arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, con presenze da Cina, Romania, Inghilterra, Irlanda e America.

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Lazio Summer Camp 2026: quattro settimane a tinte biancocelesti

I partecipanti hanno vissuto giornate ricche di allenamenti, attività formative e momenti di divertimento, sotto la guida degli istruttori qualificati del Settore Giovanile della Lazio. Un’esperienza pensata per unire crescita sportiva e valori educativi, all’interno di un ambiente organizzato e sicuro.

È proseguita anche la collaborazione tra il club e la Croce Rossa Italiana, con la presenza del personale qualificato sui campi. Una macchina organizzativa che ha funzionato con grande attenzione grazie al lavoro di Andrea Callegari, responsabile della One Player, società organizzatrice dei Lazio Summer Camp.

Tra i momenti più significativi ci sono state le 2 giornate speciali vissute insieme a La Lepre e la Tartaruga e Lo Zucchero Filato, le 2 squadre special biancocelesti. I ragazzi dei camp hanno condiviso ore di attività, sorrisi e partecipazione, in un clima di grande coinvolgimento.

Grandi emozioni a Formello per il Lazio Summer Camp 2026

I partecipanti del Lazio Summer Camp al Salaria Sport Village hanno vissuto anche una giornata speciale al Training Center di Formello. I ragazzi hanno avuto l’occasione di assistere all’allenamento della Prima Squadra, vivendo da vicino l’atmosfera del mondo biancoceleste.

Al termine della seduta, spazio a foto e autografi con mister Gennaro Gattuso e con i calciatori della Lazio. Un momento che ha regalato entusiasmo e ricordi destinati a restare impressi nella memoria dei giovani partecipanti.

Il momento dedicato al bullismo e al cyberbullismo

È proseguito anche il connubio tra Lazio, Regione e Polizia di Stato. Al Salaria Sport Village si è svolto un incontro dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, tema centrale in un percorso educativo che accompagna il club durante tutta la stagione e non si ferma nemmeno in estate.

All’appuntamento hanno partecipato il Dott. Giuseppe Cangemi, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Emiliano Farascioni, Sovrintendente della Polizia di Stato, e il Dott. Vincenzo Chiavetta, psicologo del Settore Giovanile biancoceleste.

I Lazio Summer Camp 2026 si chiudono così con grande soddisfazione da parte di tutti. L’estate biancoceleste volge al termine, ma la passione continua attraverso i ricordi, l’amicizia e l’amore per questi colori.