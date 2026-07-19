Gattuso pensa a Musah per rinforzare il centrocampo della Lazio: il Milan può aprire al prestito

Dopo l’esperienza all’Atalanta è ora di fare nuova esperienza per il centrocampista del Milan: Fabiani valuta valuta il colpo per la Lazio

Spunta un nuovo nome vicino al mercato della Lazio in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Yunus Musah, centrocampista classe 2002 rientrato al Milan dopo l’esperienza in prestito all’Atalanta.

Lo statunitense potrebbe lasciare nuovamente il club rossonero con una formula temporanea. L’ipotesi sarebbe quella di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con possibile diritto di riscatto fissato intorno ai 18 milioni.

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Una nuova idea per il centrocampo

Il profilo di Musah è entrato tra quelli valutati dalla Lazio per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, reduce dalla parentesi all’Atalanta, è tornato al Milan, ma il suo futuro resta da definire.

Il club rossonero potrebbe aprire a una nuova cessione in prestito, soluzione che permetterebbe alla Lazio di inserire un centrocampista giovane, fisico e già abituato alla Serie A senza un investimento immediato troppo elevato.

Su di lui c’è anche il Leeds

La pista Musah non riguarda soltanto la Lazio. Sul centrocampista statunitense ci sarebbe infatti anche l’interesse del Leeds, club inglese che sta monitorando la situazione del giocatore e potrebbe costituire unb ulteriore ostacolo per la chiusura della trattativa da parte dei capitolini.

Al momento le priorità del direttore sportivo Angelo Fabiani rimane la costante ricerca di un difensore centrale, con Sergi Dominguez tra i nomi principali, e di un centravanti, con Kennedy in cima alla lista degli obiettivi.

Per questo motivo la pista Musah resta un’idea da seguire più che una trattativa già entrata nel vivo. Il centrocampo potrebbe presto vedere un nuovo innesto, ma la società biancoceleste dovrà prima decidere se accelerare davvero per il giocatore del Milan o mantenere il focus sugli altri reparti.