Lazio, un 2026 entusiasmante? La situazione attuale della squadra biancoceleste non lascia dubbi - Lazio News 24

Lazio, un 2026 da brividi: l’Olimpico si prepara per il Napoli. Ecco la situazione attuale della squadra biancoceleste

Il 2026 della Lazio è pronto a partire con il piede sull’acceleratore. Il calendario mette subito i biancocelesti di fronte a un bivio cruciale: le ultime due sfide del girone d’andata, entrambe caratterizzate da un coefficiente di difficoltà altissimo, si giocheranno infatti tra le mura amiche in appena settantadue ore. Saranno proprio questi due impegni consecutivi nella Capitale, contro Napoli e Fiorentina, a definire le reali ambizioni e la direzione della stagione per la Lazio di Maurizio Sarri.

Il primo grande appuntamento vedrà la Lazio ospitare la formazione guidata da Antonio Conte. Il match è fissato per domenica 4 gennaio alle ore 12:30: un “lunch match” che si preannuncia caldissimo non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entusiasmo attorno alla Lazio è palpabile: allo Stadio Olimpico sono attesi oltre 45.000 spettatori. Un dato impressionante, se si considera che sono state applicate rigide limitazioni per i sostenitori ospiti residenti in Campania.

I numeri della prevendita confermano il grande attaccamento del popolo biancoceleste verso la Lazio. Alla data del 29 dicembre, si contavano già circa 8.500 biglietti venduti, cifra che va a sommarsi ai 26.000 abbonati fedelissimi. Attualmente, la quota di presenze garantite per sostenere la Lazio ha già superato le 34.500 unità. Nel conteggio non sono ancora inclusi i quasi 4.000 “Aquilotti”, che solitamente esercitano il diritto di prelazione nei giorni immediatamente precedenti al fischio d’inizio. La sensazione è che l’atmosfera in casa Lazio sarà quella delle grandi occasioni, con l’Olimpico pronto a trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo per spingere la squadra verso un successo fondamentale.