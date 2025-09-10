Lazio, una situazione dove è necessario lottare. Sentite cosa ha detto quel giornalita - Lazio News 24

Paganini si esprime così sulla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni odierne

Il noto giornalista sportivo Paolo Paganini ha recentemente concesso una breve intervista a news.superscommesse.it, focalizzandosi sulle prospettive della Lazio per la stagione in corso. Le sue parole hanno suscitato interesse, soprattutto per la valutazione sulle ambizioni dei biancocelesti nel contesto del campionato italiano.

Paganini ha evidenziato come la Lazio abbia tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli, sottolineando l’importanza della guida tecnica affidata a Maurizio Sarri. «Il Milan può farcela col duo Allegri-Leao; la Lazio anche, perché ha un grande allenatore che è Sarri», ha spiegato il giornalista. Queste parole rimarcano la fiducia nella capacità del tecnico di valorizzare la rosa a disposizione e di condurre la squadra verso risultati importanti.

Oltre alla Lazio, Paganini non ha dimenticato di menzionare anche le altre formazioni di vertice, in particolare la Roma. A suo avviso, il club giallorosso, guidato da Gian Piero Gasperini, ha ancora margini di crescita significativa. «Ma non dimenticherei tra le big la Roma, che con Gasperini può crescere ancora», ha aggiunto, riconoscendo il valore del progetto tecnico in corso nella capitale.

Secondo Paganini, la Lazio avrebbe potuto aspirare a traguardi ancora più ambiziosi con qualche innesto mirato durante il calciomercato. «Sono convinto che con 1-2 giocatori in più avrebbe potuto lottare per traguardi importantissimi», ha dichiarato, suggerendo che una strategia di mercato più aggressiva avrebbe potuto rafforzare ulteriormente la squadra. Tuttavia, ha precisato che anche nella situazione attuale, la Lazio è destinata a disputare un campionato di alto livello: «ma anche così farà un grande campionato».

Questa intervista si inserisce in un contesto in cui la Lazio cerca di consolidarsi come protagonista del calcio italiano, cercando un equilibrio tra esperienza e nuovi talenti, e puntando molto sulla gestione tecnica di Sarri. La sfida per i biancocelesti sarà quindi mantenere la continuità di rendimento e competere con le altre big del campionato.

Infine, l’intervista di Paganini si collega anche ad altre opinioni sul calcio italiano, come quella di Abbate che ha parlato del progetto Flaminio, ma è soprattutto la fiducia nelle potenzialità della Lazio a emergere come tema principale in questa chiacchierata.