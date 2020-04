Lazio, Ulivieri precisa: «Quando ho parlato di toni padronali non mi riferivo a Lotito»

Lazio, Renzo Ulivieri è tornato a parlare di una possibile ripresa del massimo campionato e anche di Lotito

Renzo Ulivieri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare di una possibile ripresa del campionato e anche per fare una precisazione sulle sue dichiarazioni precedenti.

«Speriamo di tornare al più presto sul campo perché c’è tanta voglia. Se ci dovesse essere chiesto di riprendere a giocare perché la gente ha bisogno di distrarsi con qualche partita, è un sacrificio che vorremmo fare. Ma solo se ci verrà chiesto. Chiaramente il pubblico è un qualcosa in più, ma per un periodo breve giocatori e allenatori si impegneranno a trovare le giuste motivazioni senza l’aiuto del pubblico. Quando nelle ore scorse ho parlato di toni padronali mi riferivo al comunicato della lega di A e non al presidente Lotito».