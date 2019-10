UFFICIALE Lazio sentenza UEFA: chiusura della Nord. E in caso di recidiva…

La UEFA ha reso nota la sentenza: la Lazio giocherà con la Curva Nord chiusa, nella prossima gara interna di Europa League

La società ha anticipato la diramazione della sentenza con un comunicato, ma adesso è ufficiale. La UEFA ha penalizzato così la Lazio, in vista della gara casalinga: verranno chiusi i settori 46-47-48-49 dello stadio Olimpico. Mancherà, quindi, la parte della Curva Nord. La gara a cui i tifosi non potranno prender parte sarà quindi quella del 7 novembre, contro il Celtic. Alla società biancoceleste, inoltre, anche una pena sospesa: 20mila euro di multa più una gara a porte chiuse. La sanzionescatterà infatti solo in caso di recidiva, nell’arco dell’anno.