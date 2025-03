Lazio Udinese, Runjaic può contare su un titolare per lunedì

Lazio Udinese, il tecnico dei friulani può contare su un rientro importante in vista della gara di lunedì sera dell’Olimpico: ecco di chi si tratta

Lunedì sera a chiudere il turno di campionato sarà il match dell’Olimpico tra Lazio e Udinese, visto che i biancocelesti hanno giocato giovedì sera in trasferta a Plzen in Europa League. Per la partita contro le aquile il tecnico Runjaic potrà secondo quanto viene riportato da Alfredo Pedullà sul rientro tra i disponibili di Thauvin. Da capire solo se il capitano dei friulani potrà essere schierato subito o a match in corso