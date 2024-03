Lazio-Udinese streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Lazio-Udinese, alla vigilia dalla sfida interna contro i friulani ecco dove seguirla in tv e streaming

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo per sfidare l’Udinese e ripartire dopo la brusca eliminazione di martedì sera con il Bayern. Il match inizierà alle ore 21, si disputerà lunedì sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Da non dimenticare il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!