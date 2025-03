Lazio-Udinese, le probabili formazioni della sfida

Lazio-Udinese, alla vigilia della gara interna dell’Olimpico ecco quali potrebbero essere le scelte di Baroni e Runjaic: la situazione attuale

Archiviata l’importante vittoria di Plzen, per la Lazio è già tempo di proiettarsi alla sfida di campionato con l’Udinese che non deve assolutamente sbagliare. Alla vigilia della gara contro i friulani, per Baroni c’è il dubbio relativo alla presenza o meno di Zaccagni. Nel caso in cui il capitano dovesse essere regolarmente a disposizione, il suo ruolo sulla sinistra è il suo altrimenti è pronto a prendere il suo posto Pedro. Queste le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Patric, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic. All.: Baroni

UDINESE (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.