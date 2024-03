Lazio Udinese, Toni critica Sarri: «Perchè ha tolto loro due? Cambi inspiegabili»

Lazio-Udinese, Luca Toni, ex centravanti e opinionista, ha criticato la scelta di Sarri e Martusciello di sostituire Immobile e Luis Alberto

Ospite a DAZN nel post-partita di Lazio-Udinese, gara persa 1-2 dai biancocelesti, Luca Toni ha dichiarato:

PAROLE – «Quella della Lazio è una sconfitta pesante in campionato perché arrivava alla gara dopo tanti risultati negativi, certo è che l’Udinese contro le big si esalta. La Lazio perde in casa 2-1 e togli Immobile e Luis Alberto? Lo fai per una questione fisica o di modulo? Non capisco».